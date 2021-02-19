В школе Туркменистана назвали причиной смерти 14-летнего борца кровотечение после удаления зуба

CentralAsia (TM) - Шемшат Оразкулиева, директор спортивной школы в Туркменистане, где учился трагически погибший 14-летний борец Сулейман Турсунбаев, заявила, что тот якобы умер в результате кровотечения, вызванного удалением зуба. Эту позицию руководства спортивной школы Оразкулиева изложила по телефону журналистам независимого туркменского издания Turkmen.News. Они позвонили женщине, представившись сотрудниками одной из вышестоящих структур. Такую же версию событий, по данным журналистов, спортшкола рассказывает следователям и контролирующим органам.​

Смерть Турсунбаева вызвала большой резонанс в Туркменистане. Как рассказали родители погибшего спортсмена, тот якобы отказался проиграть на соревнованиях курсанту МВД Туркменистана и сразу же после победы был похищен неизвестными, забит до смерти и брошен умирать на улице. Также неизвестные жестоко избили тренера юного спортсмена.

Оразкулиева в разговоре с журналистами признала факт смерти ученика, но утверждает, что он с 1 сентября прошлого года не участвовал ни в каких соревнованиях. Более того, по ее словам, у борцов даже были отменены тренировки, так как соблюдать карантинную дистанцию в 1,5 метра при контактных видах спорта невозможно.

По ее версии, Сулейману якобы удалили в поликлинике зуб, после чего у него открылось кровотечение. Один день он пролежал в общежитии, а потом его в сопровождении родственников отправили домой. Затем, по версии женщины, из Дашогузского велаята в школу сообщили, что подросток скончался.

По данным журналистов, турнир все-таки был: он прошел в начале февраля в Бахарденском районе Ахалской области. После него Сулеймана увезли в неизвестном направлении, жестоко избили и бросили на улице умирать. Мальчика обнаружили случайные прохожие, которые вызвали скорую помощь. Турсунбаева доставили в одну из больниц Ашхабада, но там врачи отказали в помощи подростку и сказали везти его в больницу по месту жительства, за 500 с лишним километров. Спортсмена доставили в районную больницу в Куня-Ургенче, но там он скончался через несколько дней.

Оразкулиева также добавила, что с юным борцом работали тренеры Эсен Эсенов и Союн Аннамов. Они, по ее словам, уже написали рапорты и объяснительные, на основании которых была подготовлена официальная справка для всех, кто будет интересоваться смертью юного спортсмена. Кто именно из тренеров, по неофициальной версии, был избит вместе с Сулейманом, выяснить не удалось: в школе заявили, что никто никого не избивал.

Официально туркменские должностные лица не комментируют смерть Турсунбаева.