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  20 февраля 2021
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В Ташкенте во время реконструкции детской библиотеки обнаружены колонны 19 века (фото)

CentralAsia (UZ) -  Во время реконструкции Республиканской детской библиотеки в Ташкент были обнаружены старинные колонны конца 19 века. Об этом сообщила старшая дочь президента Узбекистана, Саида Мирзиёева.

"Несколько месяцев назад мы запустили проект по реконструкции и обновлению Республиканской детской библиотеки. Каково же было наше удивление, когда в ходе реконструкции за кирпичной кладкой одной из стен мы обнаружили удивительной красоты аутентичные колонны. Они были частью оригинального облика здания в конце 19-го века", – написала Саида в Телеграм-канале.

По словам Мирзиёевой, по неизвестным причинам в начале 90-х годов колонны были полностью замурованы, а вместо них появилась примитивная стена, и на планах здания тех лет их уже нет.

"Началась активная работа по их реконструкции. Делюсь с вами этой хоть и маленькой, но впечатлившей нас находкой. Всё это происходит благодаря поддержке и неравнодушию наших граждан, проявляющих инициативу в желании сберечь культурное наследие нашей страны", – написала она.

Здание Республиканской детской библиотеки было построено в 1893 году по проекту архитектора И. А. Маркевича. В начале XX века оно принадлежало бухарским евреям — братьям Вадьяевым — богатым хлопкопромышленникам из Коканда. После в нем располагались Ташкентская городская Дума и Общественное собрание, а жилая часть превратилась в детскую библиотеку.

Проект реконструкции разработан архитектурным бюро Ludi Architects (Санкт-Петербург), которое специализируется на работе с библиотеками и книжными фондами. По задумке архитекторов, реконструкция минимальным образом затронет сохранившиеся элементы интерьера и планировку.

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