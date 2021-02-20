Монгольский дзюдоист завоевал серебро турнира «Большой шлем» в Тель-Авиве. Видео

CentralAsia (MNG) -



Монгольский дзюдоист Саеид Моллаи иранского происхождения стал серебряным призером престижного турнира по дзюдо "Большой шлем", который проходит в израильском Тель-Авиве.

В финальной схватке Саеид Моллаи уступил вице-чемпиону «Большой шлем Париж-2020», узбеку Шарофиддина Болтабоев.













На пути к финалу Саеид Моллаи, выступающий в весовой категории 81 килограмм, выиграл Цкаева Зелима (Азербайджан), Эспозито Антонио (Италия), Доминика Рессель (Германия), и Аслана Лаппинагова (Россия).





















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