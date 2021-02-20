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  20 февраля 2021
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В столице Монголии за сутки выявлено 35 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 44 503 человек, коронавирус был диагностирован у 35 человек в столице страны.

Семь из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 27 человек. Таким образом, всего в Монголии 1846 человек вылечились от коронавируса.

В результате общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2586 человека.

Из 725 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, из них один пациент находится в очень тяжелом состоянии, у 5 — состояние тяжелое, у 86 — состояние средней тяжести, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии
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