Монголия эвакуировала 256 своих граждан из Республики Корея

CentralAsia (MNG) - Монголия запланировала организовать в феврале четыре чартерных рейса для эвакуации около 850 граждан Монголии. И в марте 12 рейса для эвакуации 1920 граждан.

Согласно графику Государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК), чартерный рейс по маршруту Сеул — Улан-Батор со 256 гражданами Монголии приземлился вчера 19 февраля в 19:00 по местному времени в международном аэропорту «Буянт Ухаа».

В общей сложности 256 человек вернулись на Родину, в том числе 12 семей с маленькими детьми, 11 беременных женщин, 13 пожилых людей, 24 человека по медицинским показаниям, 20 человек из миграционного центра и 92 человека с другими причинами.

Во время полета государственные инспектора пограничной службы Буянт-Ухаа следили за состоянием здоровья пассажиров и давали необходимые инструкции. По прибытии воздушного лайнера в монгольскую столицу были предприняты все необходимые меры по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территорию страны, следуя всем указаниям и рекомендациям в период режима повышенной готовности.

В настоящее время прибывшие авиапассажиры размещены в обязательную 10-дневную изоляцию.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения