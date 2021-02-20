Власти Мьянмы заблокировали «Википедию» на всех языках

CentralAsia (CA) - В Мьянме, где в начале февраля произошел военный переворот, заблокировали интернет-энциклопедию «Википедия», сообщает в Twitter некоммерческая организация NetBlocks.

В стране недоступны версии онлайн-энциклопедии на всех языках. До этого были заблокированы Facebook, Instagram, WhatsApp. Кроме того, уже шестую ночь подряд в Мьянме интернет работает с перебоями. 14 февраля он почти полностью был отключен.

В начале февраля военные Мьянмы захватили власть в стране и объявили чрезвычайное положение. Власть перешла к командующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну.

Президент Вин Мьин и государственный советник Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира, были взяты под стражу. Военные обвинили прежнее руководство в фальсификациях на парламентских выборах в ноябре прошлого года, победу на которых одержала правящая на тот момент партия «Национальная лига за демократию». После переворота в Мьянме начались массовые протесты.



