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  20 февраля 2021
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В Германии ученый заявил о лабораторном происхождении коронавируса

CentralAsia (CA) -  Немецкий физик Роланд Визендангер заявил, что "провел собственное расследование" и пришел к выводу, что коронавирус якобы появился после утечки в китайской лаборатории.

"Я на 99,9 процента уверен, что коронавирус появился в лаборатории", — сказал он в беседе с ZDF, передает РИА Новости.

При этом Гамбургский университет в комментарии к работе Визендангера отметил, что в исследовании не предоставляются "высоконаучные доказательства".

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения в январе посетила Ухань и в частности изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19. В феврале специалисты провели пресс-конференцию, на которой помимо прочего заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.

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