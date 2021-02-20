В Казахстане в пожаре погибли 5 детей из одной семьи

CentralAsia (KZ) - Аким Жамбылской области Казахстана Бердибек Сапарбаев прокомментировал гибель пятерых детей в Жанатасе, передает Liter.kz.

Пожар произошел 19 февраля в 15:15 в одной из пятиэтажек города. На момент происшествия родителей не было дома, отец находился на работе, а мать вышла в магазин.

Все дети пострадали от угарного газа, их срочно госпитализировали, однако через некоторое время они скончались.

«Жителей нашей области потрясла страшная трагедия. Пожар в жилом доме в городе Жанатасе унес жизни пяти маленьких детей. Для выяснения всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия во главе с заместителем акима области Уланом Жазылбеком», — написал он на своей странице в Facebook.

На место происшествия выехали прокурор области Нургалым Абдиров, начальник департамента полиции Жанат Сулейменов, начальник департамента по ЧС Ермек Момбаев.

«Пострадавшей семье оказывается необходимая психологическая и материальная помощь. Вопрос на моем личном контроле. Приношу искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших детей», — сказал аким Жамбылской области.

В феврале 2019 года Казахстан потрясла трагедия, когда в Нур-Султане во времянке при пожаре погибли пять девочек 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Все произошло ночью, когда родители детей были на работе.

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