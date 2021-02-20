На юге США стоят рекордные морозы. Миллионы людей остались без воды, тепла и света

CentralAsia (CA) - На юге США - аномальные морозы. Замерзают в Арканзасе, Оклахоме. Но больше всего в Техасе, где привыкли к жаре. Температура упала до минус 15. Хотя обычно в это время там плюс 15.

От переохлаждения погибло около 40 человек. Жители сравнивают свою жизнь с фильмом ужасов. На обледеневших дорогах – аварии. На заправках нет бензина, сообщают местные СМИ.

Из-за аварии без света и воды остались почти три миллиона человек. Техасцы ищут способы выжить. Греются у костров и в автомобилях. Часами стоят в очереди за водой.

Очередей нет в магазинах. Покупать просто нечего. Полки пустые. Местные власти, кажется, сами в отчаянии. Сенатор от Техаса Тед Круз просто улетел от проблем: на курорт в солнечную Мексику. После шквала злобных комментариев Теду Крузу пришлось все же вернуться к своим обязанностям.

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Техас – нефтегазодобывающий регион США. Но морозы в штате привели к энергетическому кризису. Из-за холодов спрос на электричество вырос. Система рухнула. Можно было бы подавать тепло из других штатов. Но в Америке нет единой системы энергоснабжения. Техас остался один на один с природными катаклизмами.

Надежда была на альтернативные источники энергии: четверть территории штата питают энергией солнечные батареи и ветряные мельницы. Все замерзло. В Белом доме уверены: так называемая «зеленая энергетика» здесь ни при чем.

Что на самом деле привело к бедствию, будет выяснять специальная комиссия. Пока же люди скупают баллоны с пропаном. Белый дом отправляет в Техас генераторы и воду. Ведь непогода не собирается отступать, наоборот, наступает. В эту субботу снова морозы.