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  20 февраля 2021
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За сутки в Узбекистане выявлено 34 новых случаев коронавируса. Всего 79 632

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки 19 февраля количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 79 632 (+34), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 8 регионах страны.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 622.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии - 78 127 (+27), показатель выздоровления - 98%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 883 пациента, из них 153 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 28 пациентов врачами оценивается как крайне тяжелое.

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