В Казахстане за сутки выявили 827 новых случаев Covid-19

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки выявили 827 случаев заражения Covid-19, 860 человек выздоровели, сообщает Минздрав республики.
C начала пандемии в стране зафиксировали 206 652 лабораторно подтверждённых случая заражения КВИ.
Статистика по Сovid-19 за сутки:
Заразились – 827.
Выздоровели – 860.
Умерли – 7.
Общая статистика по Сovid-19:
Заразились – 206 652;
Выздоровели – 190 610.
Умерли – 2 690.
Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:
Заболели – 45.
Выздоровели – 235.
Умерли – 3.
Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:
Заболели – 48 932.
Выздоровели – 40 336.
Умерли – 608.
Проходят лечение 21 340 пациента (13 352 КВИ+ и 7 988 КВИ-):
в тяжёлом состоянии – 245;
в состоянии крайней степени тяжести – 45;
на аппаратах ИВЛ – 40.
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