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  20 февраля 2021
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В Казахстане за сутки выявили 827 новых случаев Covid-19

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за сутки выявили 827 случаев заражения Covid-19, 860 человек выздоровели, сообщает Минздрав республики.

C начала пандемии в стране зафиксировали 206 652 лабораторно подтверждённых случая заражения КВИ.

Статистика по Сovid-19 за сутки:

Заразились – 827.
Выздоровели – 860.
Умерли – 7.

Общая статистика по Сovid-19:

Заразились – 206 652;
Выздоровели – 190 610.
Умерли – 2 690.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

Заболели – 45.
Выздоровели – 235.
Умерли – 3.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

Заболели – 48 932.
Выздоровели – 40 336.
Умерли – 608.

Проходят лечение 21 340 пациента (13 352 КВИ+ и 7 988 КВИ-):

в тяжёлом состоянии – 245;
в состоянии крайней степени тяжести – 45;
на аппаратах ИВЛ – 40.

Коронавирус в Казахстане
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