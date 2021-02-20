В Казахстане за сутки выявили 827 новых случаев Covid-19

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки выявили 827 случаев заражения Covid-19, 860 человек выздоровели, сообщает Минздрав республики.



C начала пандемии в стране зафиксировали 206 652 лабораторно подтверждённых случая заражения КВИ.

Статистика по Сovid-19 за сутки:

Заразились – 827.

Выздоровели – 860.

Умерли – 7.

Общая статистика по Сovid-19:

Заразились – 206 652;

Выздоровели – 190 610.

Умерли – 2 690.

Статистика по коронавирусной пневмонии за сутки:

Заболели – 45.

Выздоровели – 235.

Умерли – 3.

Статистика по коронавирусной пневмонии с 1 августа:

Заболели – 48 932.

Выздоровели – 40 336.

Умерли – 608.

Проходят лечение 21 340 пациента (13 352 КВИ+ и 7 988 КВИ-):

в тяжёлом состоянии – 245;

в состоянии крайней степени тяжести – 45;

на аппаратах ИВЛ – 40.

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