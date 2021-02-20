Россия зарегистрировала третью вакцина от коронавируса

CentralAsia (CA) - В России зарегистрирована вакцина от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова, которая получила название «КовиВак». Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Зарегистрирована третья [российская] вакцина — «КовиВак». Ее разработал Центр им. Чумакова, и уже в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот», — сказал он.

Что касается других вакцин, произведено 10 млн доз «Спутник V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», сообщил премьер РФ.

Глава кабмина России отметил, что для людей, желающих сделать прививку, организована запись через портал госуслуг, а по всей стране открыто более 4 тыс. пунктов вакцинации.

В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что вакцина «КовиВак» во время клинических исследований показала безопасность и эффективность. По его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.

В России 18 января по поручению Путина началась массовая вакцинация жителей. Для этого используют две зарегистрированные отечественные вакцины — препарат «Спутник V» от Центра им. Гамалеи и пептидную вакцину «ЭпиВакКорона» от «Вектора». 15 января вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о том, что вскоре должен быть готов препарат Центра Чумакова.