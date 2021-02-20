ЕС призвал Таджикистан улучшить ситуацию в области прав человека

- Таджикистан, общество
- 14:14, 20 февраля 2021
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CentralAsia (TJ) - Совет сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Таджикистаном провел 9-ое заседание в пятницу, 19 февраля, посредством видеоконференции между Брюсселем, Лиссабоном и Душанбе.
Заседание проходило под председательством государственного Министра иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва. Таджикскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, передает Азия Плюс.
ЕС призвал Таджикистан улучшить репутацию в области прав человека и основных свобод, включая политическое участие, со ссылкой на заключительные отчеты миссий ОБСЕ / БДИПЧ по оценке парламентских и президентских выборов, проведенных в Таджикистане в 2020 году.
Положительные достижения в этих вопросах, в том числе, предстоящая криминализация домашнего насилия, будут иметь важное значение в контексте стремления Таджикистана присоединиться к схеме преференций GSP+.
ЕС также приветствовал роль Таджикистана в продвижении регионального сотрудничества в Центральной Азии по вопросам воды, энергии и безопасности, включая усилия по содействию стабилизации Афганистана и продвижении водной дипломатии и изменения климата в ООН.