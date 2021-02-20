[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ЕС призвал Таджикистан улучшить ситуацию в области прав человека

CentralAsia (TJ) -  Совет сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и Таджикистаном провел 9-ое заседание в пятницу, 19 февраля, посредством видеоконференции между Брюсселем, Лиссабоном и Душанбе.

Заседание проходило под председательством государственного Министра иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва. Таджикскую делегацию возглавил министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин, передает Азия Плюс.

ЕС призвал Таджикистан улучшить репутацию в области прав человека и основных свобод, включая политическое участие, со ссылкой на заключительные отчеты миссий ОБСЕ / БДИПЧ по оценке парламентских и президентских выборов, проведенных в Таджикистане в 2020 году.

Положительные достижения в этих вопросах, в том числе, предстоящая криминализация домашнего насилия, будут иметь важное значение в контексте стремления Таджикистана присоединиться к схеме преференций GSP+.

ЕС также приветствовал роль Таджикистана в продвижении регионального сотрудничества в Центральной Азии по вопросам воды, энергии и безопасности, включая усилия по содействию стабилизации Афганистана и продвижении водной дипломатии и изменения климата в ООН.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • В Генпрокуратуре Таджикистана назвали «обоснованным» приговор оппозиционеру Махмуроду Одинаеву
  • В школе Туркменистана назвали причиной смерти 14-летнего борца кровотечение после удаления зуба
  • Nike и Adidas запускают производство в Узбекистане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com