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  20 февраля 2021
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В США женщины нарядились старушками ради прививки от COVID-19

CentralAsia (CA) -  Две жительницы американского штата Флорида нарядились старушками, чтобы получить прививку от COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Женщины 34 и 44 лет явились на пункт вакцинации в чепчиках, перчатках и очках и при регистрации указали даты рождения, согласно которым они были старше 65 лет. У них имелись документы, подтверждающие получение первой дозы вакцины.

Медики обратили внимание, что в их удостоверениях личности указан другой возраст, отказались делать прививку и вызвали полицию. Неизвестно, каким образом женщинам удалось получить первую дозу и притворялись ли они старушками и в тот раз.

Во Флориде вакцинация от COVID-19 доступна только лицам от 65 лет и старше, жителям домов престарелых и аналогичных учреждений, а также их сотрудникам и медицинским работникам, контактирующим с пациентами. Другие группы населения смогут получить прививку позднее.

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