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  20 февраля 2021
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Израиль пообещал Сирии российскую вакцину от коронавируса в обмен на свою гражданку

CentralAsia (CA) -  Израильское правительство пообещало закупить российскую вакцину против коронавируса для Сирии в обмен на освобождение своей гражданки, задержанной сирийскими военными. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на иностранные СМИ.

Точное количество вакцин не указывается, однако издание отмечает, что речь может идти о сотнях тысяч доз. Такое условие для возврата израильтянки на родину содержалось в секретном «пункте сделки» с сирийским правительством.

Информация о подобных договоренностях вызвала возмущение у депутата Кнессета от арабских партий Ахмада Тиби, который призвал израильские власти направить вакцины в сектор Газа. «Нам что, придется ждать, пока очередной еврей пересечет границу с Газой, чтобы получить вакцину?» — воскликнул он.

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что гражданка Израиля случайно пересекла сирийскую границу в районе города Эль-Кунейтра, где была задержана военными. Правительство Сирии в обмен за нее потребовало выдачи Дамаску удерживаемых в Израиле сирийцев, которые «вели борьбу против израильской оккупации». Обмен пленниками состоялся накануне при посредничестве России. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь.

Также сообщалось, что Израиль заблокировал поставку российской вакцины против коронавируса «Спутник V» палестинцам в секторе Газа. По словам министра здравоохранения Палестины, 2 тысячи доз, предназначенных для работников сферы здравоохранения, были задержаны на израильском контрольно-пропускном пункте на Западном берегу реки Иордан.

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