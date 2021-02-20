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  20 февраля 2021
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В Узбекистане мигранты вошли в список лиц, которые будут первыми привиты от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане расширили перечень лиц, которые будут прививаться от коронавируса в первую очередь, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на слова заместителя руководителя Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Нурмата Отабекова.

Отмечается, что в обновленный список были добавлены журналисты, блогеры и работники СМИ, работники общественного транспорта (метрополитен, железная дорога, сотрудники аэропортов), студенты, которые обучаются за границей, трудовые мигранты.

Первоначально в список попали люди старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями, сотрудники медицинских, образовательных учреждений и правоохранительных органов, которые работают в контакте с населением.

Примерное количество этих людей оценивалось в 4,1 миллиона человек. С учетом расширения категорий вакцинируемых общее число людей, которые получат прививку на первом этапе, также должно серьезно вырасти.

Вакцинация будет добровольной и полностью бесплатной. Она стартует в начале марта. Для этого закупается российская вакцина “Спутник V” и китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC-2001.

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