Суд Москвы оставил в силе реальный срок для оппозиционера Навального

Алексей Навальный 2 февраля // Reuters

CentralAsia (CA) - Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального на решение о замене ему условного срока по делу «Ив Роше» реальным. Но при этом изменил постановление, зачтя в срок наказания нахождение под домашним арестом с декабря 2013-го по февраль 2014 года. Срок реального заключения для Навального сокращается на несколько месяцев. Такое решение вынес судья Дмитрий Балашов, передает РБК.

Адвокаты Навального пояснили, что срок составит 2 года 6 месяцев 2 недели, он закончится в конце июля — начале августа 2023 года.

Заседание проходило в выездном режиме в Бабушкинском суде Москвы, поскольку позднее сегодня там же продолжится процесс в отношении Навального по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко.

2 февраля Симоновский суд по требованию уголовно-исполнительной инспекции ФСИН заменил Навальному форму наказания с условного лишения свободы на колонию. Органы ФСИН ссылались на многочисленные случаи его неявки на регистрацию, в том числе в период, когда он лечился от последствий отравления в Берлине. При этом нарушения Навальный допускал еще до своей госпитализации, но, руководствуясь «принципами гуманизма», ФСИН давала ему шанс исправиться, говорил инспектор Александр Ермоленко. А прокурор Екатерина Фролова сделала акцент на том, что судебная система проявила к Навальному «беспрецедентную снисходительность», так что он получил два условных срока по разным делам.

Защитники Навального потребовали освободить оппозиционера в рамках обеспечительных мер, которые Россию обязал принять Европейский суд по правам человека. Адвокат Ольга Михайлова напомнила, что, по мнению ЕСПЧ, в свете отравления Навального и расследований СМИ о связи с ним ФСБ его тюремное заключение в России создает прямую угрозу для его жизни и здоровья.

«Представим идеального человека, который не скрывался от контроля. У него условный срок и, допустим, его даже не отравили, а он попал в аварию. Дальше он пришел в себя, но врач назначил ему реабилитацию. Идеальный человек в этой ситуации берет бумагу и пишет в свою инспекцию: «Я был в коме. Сейчас прохожу реабилитацию». Потом через какое-то время его выписывают. Он берет билет домой и едет в свою инспекцию. Я действовал абсолютно как этот идеальный человек. Что я мог сделать еще?» — заявил Навальный.

Навальный был госпитализировал 20 августа прошлого года во время перелета из Томска в Москву. Через два дня его отвезли на лечение в Германию. Европейские медики заявили, что в организме Навального есть следы боевого отравляющего вещества группы «Новичок». В омской клинике утверждали, что признаков отравления не обнаружили, а состояние Навального было вызвано «острым нарушением обмена веществ».

Москва отрицает причастность к отравлению Навального. В декабре издания The Insider, Bellingcat и CNN опубликовали расследование о связи с отравлением Навального восьми сотрудников ФСБ, президент Владимир Путин назвал материалы СМИ об отравлении «легализацией материалов американских спецслужб». В ФСБ сочли расследование «провокацией, направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников».

17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан за срыв условного срока по делу «Ив Роше».