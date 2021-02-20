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  20 февраля 2021
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В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом H5N8

CentralAsia (CA) -  Ученые из центра "Вектор" лабораторно подтвердили первый случай инфицирования человека штаммом H5N8 вируса птичьего гриппа А, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "России 24".

Ученые выделили генетический материал этого заболевания у семерых сотрудников фабрики на юге России, где в декабре 2020 года среди поголовья птиц зарегистрировали вспышки. Все мероприятия по защите людей и животных провели в короткий срок, что позволило остановить распространение инфекции.

"Все семь человек, о которых я говорю сегодня, чувствуют себя хорошо, клиническое течение у них было очень легким", — добавила Попова.

По ее словам, вирус пока не передается от человека к человеку, но может "научиться" этому после мутации.

"Я хочу сказать, что обнаружение этих изменений, когда вирус еще не обрел свойство передаваться от человека к человеку, дает всем нам, всему миру время подготовиться к возможным изменениям и уже реагировать адекватно и своевременно: и разработать тест-системы, и подготовить вакцинные платформы, прежде чем этот вирус станет более патогенным и более опасным для человека и обретет навык передаваться от человека к человеку", — сказала она.

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