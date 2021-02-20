В Ереване оппозиция перекрыла центральные улицы с требованием отставки Пашиняна

CentralAsia (CA) - Армянская оппозиция, требующая, чтобы премьер-министр Никол Пашинян покинул свой пост, перекрыла центральные улицы Еревана, передает РИА Новости.

Отмечается, что шествие противников Пашиняна проходит по центральным улицам армянской столицы по четырем направлениям.

Ранее сообщалось, что новая акция протеста армянской оппозиции началась на площади Свободы в центре столицы. Для участия в митинге в субботу на площадь вышли несколько тысяч человек, среди них представители оппозиции, общественные деятели, бывшие депутаты и экс-министры и представители Армянской апостольской церкви.

Сообщалось, что кандидат на пост главы правительства от объединенной оппозиции Вазген Манукян заявил о необходимости лишить Пашиняна поддержки населения, силовиков и провластных депутатов. По словам координатора "Движения по спасению Родины" Ишхана Сагателяна, оппозиция договорилась, что требование о свержении действующей власти "станет общенародной борьбой".



В конце сентября обстановка в Нагорном Карабахе накалилась, министерства обороны Азербайджана и Армении обменялись обвинениями об обстреле территории. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике, Армении и Азербайджане ввели военное положение.

10 ноября пресс-служба Кремля распространила совместное заявление президентов Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Карабахе с этого же дня. Азербайджан и Армения обязуются прекратить боевые действия, остановиться на занятых позициях и обменяться военнопленными.

После подписания совместного заявления президентов Армении, Азербайджана и России о прекращении огня в Карабахе в Ереване прошли акции протеста. Согласно документу, Ереван должен вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В митингах участвуют люди, недовольные подписанием трехстороннего договора. Участники акций требуют отставки премьера Армении Никола Пашиняна и выдвижения на этот пост бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.



