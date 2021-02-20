В Нидерландах наблюдается вспышка птичьего гриппа

CentralAsia (CA) - В городе Синт-Уденроде на птицефабрике обнаружен птичий грипп. Об этом 20 февраля сообщило министерство сельского хозяйства, природы и по вопросам продовольствия Нидерландов.



Отмечается, что речь может идти о высокопатогенной разновидности заболевания. Рядом с указанной птицефабрикой находятся еще две. Чтобы предотвратить дальнейшее заражение, на фермах уничтожат всех птиц, а именно 122 тыс. кур.

Отмечается, что в радиусе 3 км находятся еще семь ферм. Птиц, содержащихся там, будут тестировать на наличие заболевания.

Министр сельского хозяйства, природы и качества продуктов питания Карола Схоутен объявила запрет на транспортировку птиц, яиц, птичьего помета для птицефабрик, находящихся в радиусе 9 км от зоны заражения.

«Зоопарки, контактные зоопарки и владельцы домашних птиц и кур также обязаны защищать своих домашних и водоплавающих птиц, чтобы эти животные не контактировали с дикими водоплавающими птицами и их экскрементами. Также действует запрет на выставку декоративных и водоплавающих птиц», — уточнили в пресс-службе минсельхоза Нидерландов.

Ранее в этот же день в России подтвердили первые случаи заражения людей вирусом птичьего гриппа. Заболевание было обнаружено у семи сотрудников птицефабрики, которая расположена на юге страны.