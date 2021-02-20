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  20 февраля 2021
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В США за выявили более 108 тыс. случаев COVID-19 за сутки

CentralAsia (CA) -  В США за минувшие сутки COVID-19 выявили у 108 275 человек. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса на 20 февраля.

За всё время пандемии коронавируса в США было зарегистрировано более 28 млн случаев COVID-19. Количество летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 495 тыс.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что общее число умерших от последствий COVID-19 в стране в ближайшее время превысит 500 тыс. человек. По его словам, данная цифра почти на 70 тыс. превысит число американцев, погибших во Второй мировой войне.

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