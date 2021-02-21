В Монголии за сутки выявлено 52 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 44 018 человек, коронавирус был диагностирован у 52 человек в столице страны.

24 из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 18 человек. Таким образом, всего в Монголии 1864 человек вылечились от коронавируса.

В результате общее число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2638 человека.

Из 759 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 2 пациента находятся в кране тяжелом состоянии, у 5 — состояние тяжелое, у 83 — состояние средней тяжести, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

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