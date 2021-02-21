В Палестине освободят всех политзаключенных

CentralAsia (CA) - Президент Палестины Махмуд Аббас подписал указ об укреплении гражданских свобод в стране, сообщает агентство Wafa.

Согласно документу, запрещается судебное преследование, задержание и арест «по причинам, связанным с выражением свободы мнений или политической принадлежностью». Люди, ранее задержанные или заключенные под стражу по политическим мотивам, должны быть освобождены.

Указ также подразумевает предоставление гражданам свободы политических действий. Также разрешается проведение избирательной кампании во всех формах. В соответствии с документом, для всех кандидатов должны быть предоставлены равные возможности в официальных СМИ без дискриминации.

Помимо этого, в указе отмечается, что полиция должна взять на себя ответственность за защиту избирательных участков во время выборов на территории Палестины.

Arab News отмечает, что указ принят в преддверии первых за последние 15 лет всеобщих выборов в Палестине. Парламентские выборы состоятся 22 мая, а президентские — 31 июля.

Аббас подписал указ о проведении всеобщих выборов в середине января. По их итогам будет сформирован 120-местный парламент. В голосовании примут участие как жители Западного берега реки Иордан, так и сектора Газа.