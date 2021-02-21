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  21 февраля 2021
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Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью «Дом хокима области»
хоким Шавкатжон Абдураззаков
хоким Шавкатжон Абдураззаков
Продолжение: Мирзиёев поменял маршрут и посетил неблагополучную махаллю в Намангане (фото, видео)Предыстория: «Теперь никто не узнает, какую махаллю я посещу», - Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков будет жить в махалле «Бунёдкор», состояние которой было раскритиковано президентом Шавкатом Мирзиёевым в рамках визита в область.

По сообщению пресс-службы администрации области, решение о переезде в контейнер Абдуразаков озвучил на встрече с жителями махалли.

«Каждый день я буду здесь, чтобы быть вашим соседом. Мой дом расположится напротив махалинского комитета. Сегодня здесь будет установлен контейнер с надписью «Дом хокима области».

Как сообщается, с раннего утра 20 февраля сотни рабочих и добровольцев были вовлечены в работу по благоустройству махалли. Будет закрыта многолетняя свалка, восстановлено здание махалинского комитета.

19 февраля Мирзиёев неожиданно изменил маршрут и заехал в махаллю «Бунёдкор» в рамках рабочей поездки в Наманганскую область. Жители в ходе беседы пожаловались президенту на плачевную ситуацию: нет питьевой воды, внутренние дороги в плохом состоянии, окрестности не благоустроены.

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