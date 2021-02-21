Глава Наманганской области будет жить в контейнере с надписью «Дом хокима области»

- Узбекистан, общество
- 11:56, 21 февраля 2021
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|Продолжение: Мирзиёев поменял маршрут и посетил неблагополучную махаллю в Намангане (фото, видео)
|Предыстория: «Теперь никто не узнает, какую махаллю я посещу», - Мирзиёев
CentralAsia (UZ) - Хоким Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков будет жить в махалле «Бунёдкор», состояние которой было раскритиковано президентом Шавкатом Мирзиёевым в рамках визита в область.
По сообщению пресс-службы администрации области, решение о переезде в контейнер Абдуразаков озвучил на встрече с жителями махалли.
«Каждый день я буду здесь, чтобы быть вашим соседом. Мой дом расположится напротив махалинского комитета. Сегодня здесь будет установлен контейнер с надписью «Дом хокима области».
Как сообщается, с раннего утра 20 февраля сотни рабочих и добровольцев были вовлечены в работу по благоустройству махалли. Будет закрыта многолетняя свалка, восстановлено здание махалинского комитета.
19 февраля Мирзиёев неожиданно изменил маршрут и заехал в махаллю «Бунёдкор» в рамках рабочей поездки в Наманганскую область. Жители в ходе беседы пожаловались президенту на плачевную ситуацию: нет питьевой воды, внутренние дороги в плохом состоянии, окрестности не благоустроены.