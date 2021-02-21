В Таджикистане прапорщик Нацгвардии застрелил жену, тестя и тещу

Иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) - Сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана задержан прапорщик Национальной гвардии республики, расстрелявший сегодня, 20 февраля, трех своих родственников, сообщает МВД республики.

По данным правоохранительного ведомства, прапорщик Азаматулло Икромзода пришел в дом родителей своей супруги в селении Мадад района Рудаки, и в результате семейной ссоры расстрелял из пистолета свою супругу, тестя и тёщу.

В результате предпринятых оперативно-розыскных мер Икромзода был задержан сотрудниками милиции, говорится в сообщении.

Другие подробности инцидента не сообщаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование ведет Генеральная прокуратура республики.

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