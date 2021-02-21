В Таджикистане прапорщик Нацгвардии застрелил жену, тестя и тещу
- Таджикистан, происшествия
- 12:06, 21 февраля 2021
- Просмотров: 5376
CentralAsia (TJ) - Сотрудниками органов внутренних дел Таджикистана задержан прапорщик Национальной гвардии республики, расстрелявший сегодня, 20 февраля, трех своих родственников, сообщает МВД республики.
По данным правоохранительного ведомства, прапорщик Азаматулло Икромзода пришел в дом родителей своей супруги в селении Мадад района Рудаки, и в результате семейной ссоры расстрелял из пистолета свою супругу, тестя и тёщу.
В результате предпринятых оперативно-розыскных мер Икромзода был задержан сотрудниками милиции, говорится в сообщении.
Другие подробности инцидента не сообщаются.
По данному факту возбуждено уголовное дело, расследование ведет Генеральная прокуратура республики.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения