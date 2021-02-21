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  21 февраля 2021
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Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, - Билл Гейтс
Предыстория: На юге США стоят рекордные морозы. Миллионы людей остались без воды, тепла и света

CentralAsia (CA) -  Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, такое мнение, как сообщил телеканал CNN, выразил создатель Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе, передает РИА Новости.

"Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)... Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", - заявил Гейтс.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.

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