Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, - Билл Гейтс

CentralAsia (CA) - Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, такое мнение, как сообщил телеканал CNN, выразил создатель Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе, передает РИА Новости.

"Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)... Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", - заявил Гейтс.

Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.



