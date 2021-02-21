Сроки сохранения иммунитета к коронавирусу сохраняются больше года, - австрийские учёные

CentralAsia (CA) - У перенесших коронавирус долгое время сохраняется иммунитет к COVID-19. Такое открытие, как сообщает Euronews, сделали специалисты из Медицинского университета в Инсбруке.

Австрийские ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгиль, который год назад стал одним из эпицентров заражения в Европе.

"Выяснилось, что у 90 процентов людей, участвовавших в первом исследовании и пришедших на повторное, антитела сохраняются. Также мы обнаружили, что 70 процентов респондентов, которых мы обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность", - заявил руководитель исследования Вегенер Борена.

Опираясь на полученные данные, команда ученых полагает, что в обществе сформируется коллективный иммунитет.

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Ранее австралийские ученые описали эволюцию иммунитета в течение четырех месяцев после заражения COVID-19, обнаружив, что, хотя уровни антител резко падают в первые один-два месяца, это снижение затем существенно замедляется.

