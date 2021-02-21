В Узбекистане за сутки выявили 22 новых случая коронавируса. Всего 79654

- Узбекистан, общество
- 15:07, 21 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 20 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 79 654 человека (+22).
По данным Минздрава, случаи новых заболеваний выявлены в 4 регионах страны.
Всего выздоровели 78 152 (+25) человек, показатель выздоровления составил 98%.
Из 880 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 28 - в критическом.