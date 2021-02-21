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  21 февраля 2021
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Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за последствий непогоды. Соответствующее заявление опубликовал в субботу, 20 февраля, Белый дом.

В документе говорится о крупном стихийном бедствии в Техасе. Также американский лидер распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по восстановлению пострадавших от бури регионов.

В результате стихии, по последним данным, погибли 58 человек. Непогода охватила ряд штатов. Больше всего пострадал Техас.

Буря продолжались несколько дней. В результате они привели к массовым перебоям с энергоснабжением. Ряд потребителей пришлось отключить от электроэнергии. Через несколько дней удалось вновь подключить к энергоснабжению, но во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы. В результате сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури. Без электроэнергии до сих остаются около 150 тысяч потребителей.

За несколько дней холодов в штате, который много лет не знал таких морозов и где основными средствами отопления были электроприборы, замерзла значительная часть водопроводных труб. С возвращением температур к нулевым значениям в конце недели они стали лопаться.

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