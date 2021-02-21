В Казахстане в пятиэтажном здании произошел взрыв, погибли двое (видео)

В Казахстане в пятиэтажном здании произошел взрыв, погибли двое

CentralAsia (KZ) - В городе Петропавловск в Казахстане в пятиэтажном здании произошел взрыв, начался пожар, погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) региона.

«На момент прибытия сразу эвакуировали трех человек. По пути следования в больницу двое из них скончались. Это бывшее общежитие. Эвакуировали около 120 человек», — сообщил начальник ДЧС Рамиль Камалов.

По данным ДЧС Северо-Казахстанской области, два человека погибли на месте, 10 — пострадали.

Отмечается, что газовый баллон взорвался на первом этаже, где расположены кафе и парикмахерская.

По информации начальника ДЧС СКО Рамиля Камалова, загорелось бывшее общежитие. Всего из него было эвакуировано около 120 человек.

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