В Москве впервые за 65 лет ожидаются морозы до минус 27 градусов

CentralAsia (CA) - Сильные морозы, которых в Москве не было 65 лет, ожидаются в ночь на 23 февраля, столбики термометров опустятся до минус 27 градусов, сообщило РИА Новости.

23 февраля в Москве ночью ударят трескучие морозы до минус 25-27 градусов, по области минус 25-30, на востоке местами до минус 33, днем в столице не выше минус 14-16, в Подмосковье — минус 13-18.

Такие показатели — на 13-15 градусов ниже многолетней нормы — случаются 23 февраля реже одного раза в полвека.

Последний раз так морозно в этот день в Москве было 65 лет назад, в 1956 году, когда метеорологи зафиксировали минус 27,1 градуса, а абсолютный рекорд принадлежит 1945-му — тогда столбики термометров застыли на отметке минус 30,5 градуса.



Метеорологи ожидают "оттепель" к концу февраля. А в первую пятидневку марта ночные температуры могут достичь минус двадцати градусов.