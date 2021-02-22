В Монголию из Индии прибыла первая партия оксфордовской вакцины

CentralAsia (MNG) - В Монголию прибыла первая партия оксфордовской вакцины AstraZeneca, 22 февраля заявила министр МИД страны Батцэцэг Батмөнх на своей странице в Facebook.

23 февраля 2021 года в Монголии начнется вакцинация населения оксфордовским препаратом AstraZeneca.





На начальном этапе 150 тысяч доз вакцины были доставлены из Индии, а стоимость прямого рейса МИАТ финансируется из резервного фонда правительства.

Эти вакцины — подарок правительства Индии, и не относятся к программе COVAX.

Министры соответствующих секторов были обязаны доставить вакцину в установленное время, перевезти ее на грузовике со складом и начать вакцинацию поэтапно.

Кроме того, решены необходимые расходы госслужащим, работающим на улицах, в изоляторах, блокпостах, а одноразовые средства защиты, перчатки, маски и дезинфицирующие средства будут предоставлены из государственного резерва.

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