Французский фильм о монгольском всаднике получил главный приз фестиваля Vancouver International Mountain Film Festival в 2021 году

CentralAsia (MNG) - Из-за смертельных лавин и скоплений COVID-19 на горнолыжных курортах любители активного отдыха должны принять дополнительные меры предосторожности, планируя отправиться в зимние страны чудес Британской Колумбии.

Но один из самых безопасных способов насладиться природой на свежем воздухе — это провести все это, не выходя из дома.

24-й Международный фестиваль горного кино в Ванкувере Vancouver International Mountain Film Festival (VIMFF) стартует онлайн сегодня (19 февраля) и продлится до 28 февраля с множеством экранных предложений, охватывающих все, от впечатляющих физических подвигов до экологических проблем и анимационных фильмов.

Между тем, VIMFF объявил о своих наградах перед фестивалем в этом году.

Среди победителей — «Crux» от B.C. содиректоры Зак Хоффман и Кейси Дюбуа получили награду за лучший канадский фильм за свой портрет выздоравливающего наркомана, столкнувшегося с проблемами психического здоровья, поскольку ограничения пандемии отделили его от скалолазания, что помогло ему преодолеть личные трудности.

Хотя многие мероприятия на свежем воздухе сопряжены с физическим риском, член жюри VIMFF 2021 Пэт Морроу упомянул о внутренних рисках, которые приняли на себя как режиссер, так и объект съемки при создании этого фильма.

«Говорят, что фильм о скалолазании хорош, если от него потеют ладони», - заявил Морроу. «Ну, от Крукса наши ладони вспотели даже в сценах, когда Харви Райт, главный герой, не лазил. Жюри посчитало, что и создатели фильма, и их герой пошли на психологический удар, чтобы рассказать эту трудную историю, и их абсолютное доверие друг к другу привело к созданию этого прекрасного фильма».

Высшая награда досталась французскому документальному фильму «Укротитель лошадей», в котором режиссер и этнограф Хамид Сардар следует за бесстрашным всадником, который преследует конокрадов по всей Монголии. Член жюри VIMFF 2021 Перуццо де Андраде объяснил причину, по которой жюри выбрало этот фильм на приз.

«Совершенно очевидно, что создание этого фильма потребовало от режиссера поиска значимых отношений и действий с соблюдением целостности и культурного резонанса», - заявил де Андраде. «В рамках исследования человеческих ограничений и возможностей, Сардар добился выдающегося результата, который жюри определило лауреатом Гран-при Ванкуверского международного фестиваля горного кино».

Вот полный список победителей.

Гран-при: «Укротитель лошадей» (Франция).

Лучший фильм о горной культуре: «Фонарь Ираклия» (Великобритания).

Лучший фильм о скалолазании: «Free As Can Be» (США)

Лучший канадский фильм: «Crux» (B.C.)

Лучший фильм о горном спорте: «Признания бегуна» (Ливан)

Лучший экологический фильм: «Эхо Арктики» (США).

Лучший приключенческий фильм: Стена теней (Польша)

Лучший короткометражный фильм: «Великая веха» («El gran hito») (Испания)

Специальное упоминание: «Затерянный в море» (Великобритания).

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