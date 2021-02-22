Бывшие президенты собрались, чтобы отметить 65-летие НОК Монголии

CentralAsia (MNG) - Национальный олимпийский комитет Монголии (НОК) отметил свое 65-летие, пригласив бывших президентов в Олимпийский дом в Улан-Баторе.

Президент Национального олимпийского комитета Монголии и золотой призер Олимпийских игр по дзюдо Тувшинбаяр Найдан выразил глубокую благодарность за их вклад в становление и развитие олимпийского движения в Монголии за последние десятилетия.

Из прошлых присутствующих президентов были Ш.Магван, занимавший этот пост с 1969 по 1978 год, Ж.Дашзэвэг, занимавший этот пост с 1989 по 1990 год, С.Жамц, занимавший этот пост с 1993 по 1994 год, и Загдсурэн Дэмчижав, который находился на месте с 2000 по 2019 год.

После создания 26 февраля 1956 года НОК Монголии стал членом Международного олимпийского комитета (МОК) в 1962 году во время 59-й сессии МОК в Москве.

За время существования НОК было 12 президентов.

С 1964 года Монголия участвовала в 27 зимних и летних Олимпийских играх, завоевав две золотые, 10 серебряных и 14 бронзовых медалей по борьбе, дзюдо, боксу и стрельбе.

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