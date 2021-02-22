Монголы, живущие за границей, проголосуют на президентских выборах в мае

CentralAsia (MNG) - На очередном заседании Генеральной избирательной комиссии (ГИК) день голосования на президентских выборах 2021 года для граждан Монголии, проживающих за границей, был назначен на 30 и 31 мая в соответствии со статьей 8.3 Закона о президентских выборах.

ГИК также доработала график организации президентских выборов 2021 года и учредил Центральную комиссию в составе семи членов на основе предложения Министерства иностранных дел по организации голосования избирателей за рубежом на президентских выборах Монголии.

В ходе встречи был утвержден график дополнительных выборов в районе Сонгинохайрхан. Д.Сумъяабазар, избранный в парламент от района Сонгинохайрхан, был назначен мэром Улан-Батора и ушел из состава парламента. Таким образом, в округе будут проведены дополнительные выборы для заполнения вакантного места в парламенте.

Очередные президентские выборы начались 25 января, а день голосования назначен на 9 июня 2021 года.

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