[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Монголы, живущие за границей, проголосуют на президентских выборах в мае

CentralAsia (MNG) -  На очередном заседании Генеральной избирательной комиссии (ГИК) день голосования на президентских выборах 2021 года для граждан Монголии, проживающих за границей, был назначен на 30 и 31 мая в соответствии со статьей 8.3 Закона о президентских выборах.

ГИК также доработала график организации президентских выборов 2021 года и учредил Центральную комиссию в составе семи членов на основе предложения Министерства иностранных дел по организации голосования избирателей за рубежом на президентских выборах Монголии.

В ходе встречи был утвержден график дополнительных выборов в районе Сонгинохайрхан. Д.Сумъяабазар, избранный в парламент от района Сонгинохайрхан, был назначен мэром Улан-Батора и ушел из состава парламента. Таким образом, в округе будут проведены дополнительные выборы для заполнения вакантного места в парламенте.

Очередные президентские выборы начались 25 января, а день голосования назначен на 9 июня 2021 года.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Орден «Алтан Гадас» вручен заместителю маршала Сейма Польши
  • Джо Байден объявил о стихийном бедствии в Техасе
  • Монголы, живущие за границей, проголосуют на президентских выборах в мае


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com