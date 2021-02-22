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  22 февраля 2021
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Орден «Алтан Гадас» вручен заместителю маршала Сейма Польши

CentralAsia (MNG) -  25 декабря 2020 года Президент Монголии Х. Баттулга издал распоряжение о награждении заместителя маршала Сейма Республики Польша Малгожаты Госевской орденом «Алтан Гадас» (Полярной звезды) Монголии в знак признания ее вклада в двусторонние отношения и сотрудничество по случаю 70-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Польшей.

Посол Монголии в Польше Б.Дорж вручил государственную награду Малгожате Госевской 19 февраля в комплексе Сейма и Сената Польши.

Заместитель маршала Сейма Малгожата Госевска сыграла важную роль в открытии посольства Польши в Монголии и сыграла активную роль в создании парламентской группы Польша-Монголия, членом которой она является. Она приложила усилия, в том числе продвигая Монголию для расширения отношений и сотрудничества между двумя странами.


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Малгожата Мария Госевская — заместитель маршала Сейма Республики Польша. Она родилась 22 июля 1966 года в Гданьске.

Она была избрана в Сейм 25 сентября 2005 года, набрав 4 251 голос в 19 округе Варшавы как кандидат по списку партии « Право и справедливость » . Малгожата Госевска также была экспертом в канцелярии президента Польши Леха Качиньского . Малгожата Госевска была членом Мазовецкого регионального собрания . В 2011 году Малгожата Госевска была избрана депутатом Сейма Польши. В 2015 году группа экспертов под руководством Госевской опубликовала отчет о гуманитарной ситуации во время войны в Донбассе.

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