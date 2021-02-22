Утвержден регламент для классификации уровней передачи COVID-19 в Монголии по четырем цветам

CentralAsia (MNG) - 21 февраля, в воскресенье, кабинет министров собрался на нерегулярное заседание и утвердил временное постановление, предназначенное для определения уровня передачи COVID-19 и управления деятельностью государственных организаций, физических и юридических лиц.

Постановление делит передачу COVID-19 в стране на четыре уровня, каждый из которых обозначен цветом, и излагает подробные правила и рекомендации по операциям и деятельности, которые должны выполняться государственными организациями, отдельными лицами и частными предприятиями на каждом уровне.

1. Зеленый уровень — Рекомендации по передаче зеленого уровня выдаются, когда в стране 28 дней подряд не зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Деятельность государственных и частных организаций и частных лиц не приостанавливается, действуют только инструкции и рекомендации по профилактике здоровья.

2. Желтый уровень — выдается, когда случаи коронавируса, зарегистрированные за последние 14 дней, «завезены» из-за границы и взяты под контроль, или местные случаи, подтвержденные за последние две недели, напрямую не связаны друг с другом с точки зрения их времени и местоположения. В соответствии с желтым уровнем передачи объявляется полное или частичное состояние повышенной готовности, а деятельность государственных и частных организаций и частных лиц в определенной степени ограничивается.

3. Оранжевый уровень — выдается, когда подтверждены кластерные инфекции и местные случаи, зарегистрированные за последние 14 дней, связаны друг с другом с точки зрения их времени и местоположения. При передаче на оранжевом уровне объявляется полное или частичное состояние повышенной готовности, а деятельность государственных и частных организаций и частных лиц ограничивается в определенной степени в зависимости от ситуации.

4. Красный уровень — выдается, когда зарегистрированы крупномасштабные общинные инфекции COVID-19, если за последние 14 дней обнаружено, что положительные случаи коронавируса были переданы вирусным путем среди населения в целом или кластерный источник 25 процентов новых подтвержденных случаев не может или смертность на 10 000 человек выше 0,1. В соответствии с трансмиссией Красного уровеня режим тотальной готовности выдается в полном или частичном порядке, а деятельность государственных и частных организаций и частных лиц ограничивается, и применяются специальные меры для изоляции и карантина.

С целью сдерживания и сдерживания распространения COVID-19 среди населения, город Улан-Батор с 11 февраля находится под строгим режимом строго карантина, связанным с Красным уровнем. Строгий карантин должен быть снят 23 февраля, во вторник, и столица перейдет на желтый уровень передачи, сообщает секретариат кабинета министров.

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