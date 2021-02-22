Монгольский археологический проект получил грант Фонда Аркадии в размере 2 млн евро

CentralAsia (MNG) - Отдел археологии Института истории человечества им. Макса Планка рад сообщить, что он получил грант в размере более 2 миллионов евро от Фонда Аркадии для документирования археологического наследия Монголии. Эти средства пойдут на поддержку MAPSS, монгольского археологического проекта: исследование степей, в течение пяти лет, -сообщает Институт.

Монголия обладает необычайным богатством археологии. От монументальных захоронений до буддийских храмов, от загадочных памятников из «оленьего камня» до легендарной столицы Чингисхана Каракорум посреди обширной открытой степи — здесь находится удивительное количество археологических памятников. Распространенные во всех 21 провинции или аймаке страны, на площади более 1,5 миллиона квадратных километров, они являются свидетелями тысячелетней истории и культуры человечества. И в своем разнообразии условий, от лесных долин рек Горного Алтая до засушливых песчаных дюн Гоби, они демонстрируют изобретательность нашего вида — нашу решимость и способность адаптироваться, -отмечает Институт.

В течение следующих пяти лет MAPSS задокументирует и оценит тысячи археологических памятников и их записи, чтобы составить крупномасштабную онлайновую базу данных наследия с открытым доступом на монгольском, английском и русском языках. Используя методы дистанционного зондирования, в том числе спутниковые снимки, команда определит местонахождение участков и запишет их размер, возраст и уровень риска грабежей и других угроз. Команда соберет существующие архивные данные из различных источников, в том числе из музейных архивов и карт. Данные записи сайта будут оценены, улучшены и оцифрованы, а в определенных местах будут проверены на земле.

Общедоступный архив MAPSS будет включать все данные исследований, сгенерированные в рамках проекта, включая данные обследований, изображения, планы, 3D-модели, записи в базе данных и веб-страницы. Данные о местонахождении не будут предоставлены в случаях, когда они могут способствовать разграблению или иному повреждению мест. Проект получил одобрение бывшего министра культуры Монголии доктора Чулуун Сампидондов.

Профессор Николь Бойвин, руководитель проекта и директор Департамента археологии, выразила свое восхищение новым проектом: «Наш департамент давно поддерживает тесные партнерские отношения с монгольскими археологами — я очень рад возможности установить эти важные связи в рамках этого жизненно важного проекта. и благодарны Фонду Аркадия за их необычайную щедрость. Мы надеемся на сотрудничество с правительством Монголии и монгольскими институтами на благо выдающегося наследия страны в долгосрочной перспективе».

Ведущий монгольский ученый д-р Жамсранжав Баярсайхан является координатором археологии проекта MAPSS и будет базироваться в MPI Science of Human History в течение всего срока его службы. Он объявил: «Я очень рад начать эту работу, сотрудничая с коллегами в Монголии и по всему миру. Монгольская археология может многое рассказать нам об истории человечества. Его необходимо сохранить и сделать доступным для будущих поколений».

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