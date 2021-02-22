[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экспорт угля Монголии резко увеличился в январе

CentralAsia (MNG) -  Согласно данным, экспорт угля из Монголии во все направления в январе увеличился на 57,2% в месячном исчислении, или на 3% в годовом исчислении, до почти 2,5 млн тонн, благодаря более быстрым темпам поставок угля через границу Монголии и Китая в прошлом месяце, , по данным таможни страны.

По данным таможенной службы Монголии, в январе около 92,6% монгольского угля на экспорт было направлено в Китай.

Согласно исследованию Mysteel, на пограничном переходе Ганцмод во Внутренней Монголии в Северном Китае ежедневно в течение января на контрольно-пропускной пункт прибывали в среднем 356 грузовиков с монгольским углем.

Заметное оживление транспортировки монгольского угля в Китай наблюдалось в основном в конце января.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголы, живущие за границей, проголосуют на президентских выборах в мае
  • Израиль и Сирия договорились вернуть израильтянку в обмен на российскую вакцину
  • Сроки сохранения иммунитета к коронавирусу сохраняются больше года, - австрийские учёные


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com