Экспорт угля Монголии резко увеличился в январе

CentralAsia (MNG) - Согласно данным, экспорт угля из Монголии во все направления в январе увеличился на 57,2% в месячном исчислении, или на 3% в годовом исчислении, до почти 2,5 млн тонн, благодаря более быстрым темпам поставок угля через границу Монголии и Китая в прошлом месяце, , по данным таможни страны.

По данным таможенной службы Монголии, в январе около 92,6% монгольского угля на экспорт было направлено в Китай.

Согласно исследованию Mysteel, на пограничном переходе Ганцмод во Внутренней Монголии в Северном Китае ежедневно в течение января на контрольно-пропускной пункт прибывали в среднем 356 грузовиков с монгольским углем.

Заметное оживление транспортировки монгольского угля в Китай наблюдалось в основном в конце января.

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