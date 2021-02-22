В столице Монголии за сутки выявлено 55 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - В трех вирусологических лабораториях Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Монголии, а также в отделениях лабораторий Национального центра изучения зоонозных инфекций, аймаков Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Дорнод и районов Чингэлтэй, Сухбаатар, Баянгол, Сонгинохайрхан, вчера в ходе ПЦР-тестирования 36 903 человек, коронавирус был диагностирован у 55 человек в столице страны.

24 из них выявлены в рамках программы «One door-one test» в тестировании на COVID-19 в Улан-Баторе, сообщает оперативный штаб Минздрава страны.

По состоянию на 22 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в стране составляет 2178 (+55).

Общее количество вылеченных составило 1933 человек (+47), а показатель выздоровления 71.8%.

Из 745 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 2 пациента находятся в крайне тяжелом состоянии, у 6 — состояние тяжелое, у 80 — состояние средней тяжести, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

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