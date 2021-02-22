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  22 февраля 2021
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На границе Узбекистана и Казахстана открыли Группы портового контроля для борьбы с незаконным оборотом наркотиков

CentralAsia (UZ) -  Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности /УНП ООН/ и Всемирная таможенная организация провели официальную церемонию открытия Группы портового контроля на приграничном таможенном посту «Яллама» между Узбекистаном и Казахстаном. Об этом сообщили в региональном офисе ООН в Ташкенте.

По словам главы регионального представителя УНП ООН Ашиты Миттала, данный проект реализован в рамках глобальной программы «Контроль за контейнерными перевозками», с целью помочь странам-участницам в создании устойчивых правоохранительных механизмов в морских и наземных портах.

«Основной задачей Группы портового контроля является не допустить использования грузовых контейнерных перевозок для незаконного оборота наркотиков, транснациональной организованной преступности и других форм незаконной деятельности с одновременным содействием легальной торговле», - отметил она.

Глобальная программа по контролю за контейнерными перевозками /ПККП/ создана в 2004 году Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности /УНП ООН/ и Всемирной таможенной организации /ВТамО/.

Узбекистан участвует в данной программе с 2014 года.

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