В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 699 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает 22 февраля оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 101,
- Павлодарская область - 96,
- город Шымкент - 13,
- Акмолинская область - 73,
- город Нур-Султан - 72,
- Костанайская область - 67,
- Восточно-Казахстанская область - 52,
- Карагандинская область - 40,
- Западно-Казахстанская область - 39,
- Северо-Казахстанская область - 38,
- Алматинская область - 37,
- Атырауская область - 24,
- Жамбылская область - 16,
- Актюбинская область - 13,
- Кызылординская область - 12,
- Мангистауская область - 3,
- Туркестанская область - 3.
Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 208 117 случаев коронавируса.
Коронавирус в Казахстане
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