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  22 февраля 2021
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В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 699 человек

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, сообщает 22 февраля оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 101,

- Павлодарская область - 96,

- город Шымкент - 13,

- Акмолинская область - 73,

- город Нур-Султан - 72,

- Костанайская область - 67,

- Восточно-Казахстанская область - 52,

- Карагандинская область - 40,

- Западно-Казахстанская область - 39,

- Северо-Казахстанская область - 38,

- Алматинская область - 37,

- Атырауская область - 24,

- Жамбылская область - 16,

- Актюбинская область - 13,

- Кызылординская область - 12,

- Мангистауская область - 3,

- Туркестанская область - 3.

Всего в Казахстане на сегодняшний день выявлено 208 117 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане
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