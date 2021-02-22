В Узбекистане количество жертв ДТП за год в три раза больше, чем от коронавируса

CentralAsia (UZ) - В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 1962 человека, сообщили на пресс-конференции в Ташкенте сотрудники Управления безопасности дорожного движения МВД.

По официальным данным, в 2020 году в стране произошло около 7000 дорожно-транспортных происшествий. Из них 1689 закончились трагически, в которых погибли 1962 человека.

Было отмечено, что годом ранее, в 2019 году, в Узбекистане произошло 8092 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 2094 человека. То есть в 2020 году количество ДТП снизилось на 13,7% по сравнению с 2019 годом, а количество погибших снизилось на 6,3%.

В настоящее время количество официальных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане в три раза меньше, чем автомобильных аварий. В последний раз Минздрав сообщал, что один человек умер от коронавируса в Узбекистане 22 января.

По официальным данным, число погибших от коронавируса в Узбекистане достигло не менее 621 человека. По состоянию на 20 февраля число зараженных коронавирусом в Узбекистане составляет 79 654 человека.