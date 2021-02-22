За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 642 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 163,
- город Нур-Султан - 118,
- Павлодарская область - 69,
- Алматинская область - 52,
- Акмолинская область - 47,
- Западно-Казахстанская область - 43,
- Северо-Казахстанская область - 36,
- Костанайская область - 32,
- Карагандинская область - 31,
- Атырауская область - 29,
- Мангистауская область - 7,
- город Шымкент - 6,
- Кызылординская область - 5,
- Туркестанская область - 4.
Итого выздоровевших в Казахстане — 191739.
Коронавирус в Казахстане
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