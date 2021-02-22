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  22 февраля 2021
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За сутки в Казахстане от коронавируса выздоровели 642 человека

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 642 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 163,

- город Нур-Султан - 118,

- Павлодарская область - 69,

- Алматинская область - 52,

- Акмолинская область - 47,

- Западно-Казахстанская область - 43,

- Северо-Казахстанская область - 36,

- Костанайская область - 32,

- Карагандинская область - 31,

- Атырауская область - 29,

- Мангистауская область - 7,

- город Шымкент - 6,

- Кызылординская область - 5,

- Туркестанская область - 4.

Итого выздоровевших в Казахстане — 191739.

Коронавирус в Казахстане
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