В Таджикистане предотвращен теракт против сотрудников милиции, - МВД

CentralAsia (TJ) - Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана в прошлом году предотвратили попытку террористического акта в Шахринавском районе, сообщил журналистам начальник Управления по борьбе с организованной преступностью МВД страны Шоди Хафиззода.

«Предполагаемый член группировки «Исламское государство» планировал убийство сотрдуников ОМВД Шахринавского района. Он задержан и находится под стражей», сказал глава УБОП МВД. Другие подробности происшествия неизвестны. Проверить достоверность информации по независимым каналам пока не представляется возможным.

В прошлом в Таджикистане было совершено несколько крупных терактов, в том числе нападение на иностранных велотуристов на трассе Душанбе-Дангара. В 2019 году власти сообщили, что на погранзаставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе напали террористы запрещенной ИГ. Последние годы произошли бунты в худжандской и вахтадской колониях, в результаты которых погибли несколько человек, в том числе охранники исправительных учреждений.

МВД Таджикистане также сообщило, что в прошлом году задержан 271 человек по обвинению в причастности к деятельности террористических и экстремистских организаций. Большинство из задержанных члены движения «Ихвон-ул-муслимин» (147 человек), группировки «Исламское государство» (39), движения «Группа-24» (8) и Партии исламского возрождения Таджикистана (17), отметил глава МВД Рамазон Рахимзода 19 февраля на пресс-конференции в Душанбе.

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