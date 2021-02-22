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  22 февраля 2021
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За сутки в Таджикистане не выявили случаев заражения коронавирусом, - Минздрав

CentralAsia (TJ) -  За минувшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.

Так, число заболевших, выздоровевших и скончавшихся остается прежним.

Общее количество случаев коронавируса в Таджикистане с 30 апреля 2020 года составляет 13 тыс. 308 человек, из них выздоровели 13 тыс. 218 человек, скончались — 90.

Коронавирус в Таджикистане
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