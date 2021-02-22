В Узбекистан после +30 тепла надвигаются морозы до -15

CentralAsia (UZ) - В середине недели в некоторых регионах температура днем опустится до -15 градусов мороза, сообщил Узгидромет.

23-26 февраля на территорию Узбекистана через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над Европейской территорией России (Московская область).

23 февраля по республике пройдут дожди, 24 февраля осадки (дождь, снег), по предгорным и горным районам местами сильные.

Температура 24 февраля ночью и днем 2-7° тепла, 25-26 февраля понижение температуры ночью до 7-12° мороза, днем до 2-7° мороза.

По Каракалпакстану, Хорезмской области 23 февраля осадки (дождь, снег), 24 февраля без осадков. 24-25 февраля понижение температуры по Каракалпакстану ночью до 17-22° мороза, днем до 10-15° мороза, по Хорезмской области ночью до 12-17° мороза, днем до 5-10° мороза.

23-25 февраля местами ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, возможны порывы до 25-28 м/с.