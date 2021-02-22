Китайский подарок — 300 тыс.доз вакцины Vero Cell прибудут сегодня в Монголию

CentralAsia (MNG) - Монголия планирует импортировать четыре типа вакцин против COVID-19 для иммунизации более 60 процентов населения.

Сегодня утром в Буянт-Ухаа приземлился самолет с подарком —вакциной из Республики Индия. Вторая партия вакцин поступает из Китая.

Самолет специального назначения Пекин — Улан-Батор перевозит 300 000 доз вакцины Vero Cell, подаренных КНР.

Уханьский институт биологических продуктов и Пекинский институт биологических продуктов входят в Китайскую национальную биотехническую группу (China National Biotec Group) при Министерстве здравоохранения Китая.

Уханьский институт провел доклинические испытания инактивированной вакцины Vero Cells на двух видах обезьян, трёх видах мышей, кроликах и морских свинках. Первая и вторая фазы клинических испытаний препарата проводились в провинции Хэнань в апреле. В них приняли участие 1120 добровольцев в возрасте 18−59 лет. Их разбили на четыре группы. Испытуемые получали по две инъекции с низкой, средней и высокой дозами вакцины или плацебо.

По сообщению Китайской национальной биотехнической группы, клинические испытания показали безопасность вакцины «без серьёзной неблагоприятной реакции». Информация о побочных эффектах не указывается. У всех участников испытаний отмечен «высокий показатель выработки антител».

В июне Национальное управление медицинской продукции Китая (China's National Medical Products Administration) выдало разрешение уханьским исследователям на переход к третьей фазе. Испытания прошли в Китае. Кроме этого, вакцина была испытана на 15 тысячах человек в возрасте от 18 лет и старше в Объединенных Арабских Эмиратах. Две группы волонтеров по 5000 человек получили вакцину, оставшиеся 5000 — плацебо.

При этом согласно данным Китайского реестра клинических испытаний, Уханьский и Пекинский институты биологических продуктов вовлечены в разработку одного препарата Vero Cell.

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