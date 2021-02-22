В Узбекистане в этом году ожидается критический дефицит воды

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в 2021 году рискует снова столкнуться с таким же дефицитом воды для поливного земледелия, который наблюдался в 2008 году, заявил глава пресс-службы Министерства водного хозяйства республики Шухрат Суюнов 21 февраля в комментарии изданию Kун.уз.



На основании данных, полученных при анализе гидрометеорологической ситуации в республике, можно сделать вывод, что в вегетационный период с апреля по сентябрь, когда происходит рост и развитие растений, ожидается сильное снижение количества воды в большинстве рек Амударьинского и Сырдарьинского бассейнов, сообщил чиновник.

Представитель министерства описал ожидаемый уровень воды по сравнению со средними показателями прошлых лет.

«В реках на юге Ферганской долины — это 90-100 процентов, в Вахше, Зарафшане — 85-95 процентов, в Сурхандарье и в Нарыне — 80-90 процентов, в Кашкадарье — 75-85 процентов, в Карадарье, Чирчике и Ахангаране — 70-75 процентов, в реках на севере Ферганской долины — 60-70 процентов», — сообщил чиновник.

Суюнов добавил, что если количество выпадающих сейчас осадков останется на нынешнем уровне, то летом 2021 года уровень водоснабжения будет ниже нормы на 25%, то есть опуститься до уровня 2018 года. Если в феврале и марте будет мало осадков, то возникнет такой же дефицит воды, который наблюдался в 2008 году.

В водохранилищах на территории республики накапливается резервное количество воды. Но объем резервов сейчас ниже, чем в предыдущие годы. Он составляет 10 млрд м3 воды. По сравнению с 2020 годом этот резерв меньше на 2,3 млрд м3, по сравнению со среднегодовым объемом резервов он меньше на 1,5 млрд м3.

Однако выводы делать пока рано, так как накопление резервов пока продолжается, отметил чиновник.

«Процесс накопления осадков и сезонного снега в горах продолжается до апреля, поэтому предварительный прогноз расхода воды в вегетационный период 2021 года будет подготовлен в начале марта», — сообщил представитель Министерства водного хозяйства республики.

В Министерстве подчеркнули, что нехватка воды в основном заденет южные территории страны.