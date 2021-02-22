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  22 февраля 2021
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Главы МИД Туркменистана, Азербайджана и Турции проведут переговоры в Анкаре

CentralAsia (TM) -  Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов 22-24 февраля совершит визит в Анкару.

Согласно подписанному 21 февраля президентом Гурбангулы Бердымухамедовым распоряжению, глава туркменского внешнеполитического ведомства в столице Турции примет участие в туркмено-турецких межмидовских консультациях, а также в трёхстороннем диалоге Туркменистан-Турция-Азербайджан на уровне министров иностранных дел.

Ожидается, что одной из тем переговоров руководителей внешнеполитических ведомств трёх стран станет возможность вывода туркменских энергоносителей в Европу после подписания 21 января 2021 года в Ашхабаде между Туркменистаном и Азербайджаном Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения «Достлук» на Каспии.


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